SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM EKRANI

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar, 15 Mart 2024 (saat: 08.00) – 29 Mart 2024 (saat: 23.59) tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

E-Devlet başvuru ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde) "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.