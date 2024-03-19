Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.