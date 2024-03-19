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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? soruları altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dün altının ons fiyatına paralel olan gram fiyatı, günü yüzde 0,1'e yakın azalışla 2 bin 243 liradan tamamladı. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? İşte 19 Mart Salı canlı altın fiyatları...

AA
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın alacaklar ya da elindeki altını satacak olanlar fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 19 Mart güncel, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 2 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 2851 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının onsu, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yarın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar öncesi günü 0,2 değer kazancıyla 2 bin 161 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 155 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırırken, İngiltere Merkez Bankasını faiz toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 19 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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