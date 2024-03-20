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Haberler Ekonomi 2025’te enflasyon yüzde 15’e düşecek

2025’te enflasyon yüzde 15’e düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla yapılan mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Yaz aylarında yıllık enflasyondaki belirgin düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için ise OVP’de öngördüğümüz yüzde 15’ler civarında bir enflasyon” dedi

HABER MERKEZİ
2025’te enflasyon yüzde 15’e düşecek

Ankara Sanayi Odası 60. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki güncel duruma ilişkin mesajlar verdi. Ekonomideki belirsizliğin 14-28 Mayıs seçimleri ile ortadan kalktığını dile getiren Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, bütün dünyada belli bir zaman alıyor" dedi.

HEDEF TEK HANELER

Yılmaz, "Doğru politikaları sabırla ve ısrarla sürdürmemiz çok önemli. Doğru bir yola girmişseniz er ya da geç hedefinize ulaşırsınız. Enflasyonla mücadelede aylık bazda sonuçlar almaya başladık. Enflasyon giderek ivme kaybediyor ve daha da kaybedecek" şeklinde konuştu. Enflasyonla mücadelede 2026 hedefinin tek hanelere geri dönmek olduğunun altını çizen Yılmaz, "Ortaya koyduğumuz makro politikaların özünde şu var; aşırı tüketimi törpülemek, daha ılımlı bir tüketim artışı sağlamak, iç ve dış talebi dengelemek, tüketim ağırlıklı büyüme yapısından yatırım ve ihracat ağırlıklı bir büyüme yapısına doğru süreci ilerletmek" diye konuştu.

Son dönemde yerel seçimler sebebiyle bazı tartışmalara tanık olduklarını dile getiren Yılmaz, "Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değildir. Bu iddiaların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Bunlar spekülatif birtakım söylemlerden ibarettir" dedi. Geçen yıl dünya ekonomisi yaklaşık yüzde 3 oranında büyürken Türkiye'nin yüzde 4,5 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, "Böylelikle OVP'de öngörülen büyüme hedefinin üzerine çıkılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nı, üretim üssüne dönüşen Türkiye'nin yüzyılı yapmak asıl hedefimizdir" diye konuştu.

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