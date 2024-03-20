Şimşek: Denizli sanayisi için her desteği vereceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, "Denizli gerçekten üreten bir şehir. Gelişmiş bir sanayi, ticaret ve turizm üssü. Değerli başkanımızın hizmet ve eser siyasetine yakından hepimiz şahidiz. Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için Ankara'dan her türlü desteği vermek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Denizli önümüzdeki dönemde ülkemizin en fazla büyüme motorlarından birisi olacak. AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan da yeni yatırımlarla bu konuda destek verecek" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, daha sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez'inde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iş dünyasının beklentileri konuşuldu.