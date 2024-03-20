  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tüketiciyi aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza kesildi

Tüketiciyi aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 17 milyon 37 bin 891 lira para cezası kesti.

HABER MERKEZİ
Tüketiciyi aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar hakkında inceleme yaptı.

Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezalarıyla birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA