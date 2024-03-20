Türkiye’de 15. yılını kutlayan SOCAR’dan yeni yatırımlar

GEÇTİĞİMİZ yıl Türkiye'deki faaliyetlerinin 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda, enerji alanında stratejik yatırımlara devam ediyor. SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Azerbaycan Petrol Şirketi SOCAR'ın, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarını arama, çıkarma, üretim ve işleme faaliyetlerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz taşınması ve dağıtımı, ham petrol ve petrokimyasal ürünlerin pazarlanması çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

18 MİLYARLIK YATIRIM

Ibadov yaptığı açıklamada, "İştirakleri ve ortak girişimleri ile birlikte 15'den fazla ülkede faaliyet gösteren SOCAR, bugüne kadarki en büyük yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirdi. Geçen 15 yılın ardından bugün paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 18,3 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız ve tüm grup şirketlerimizle entegre yapıda yürüttüğümüz faaliyetlerle Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubuyuz. 15 yılda geldiğimiz nokta her iki ülke ekonomisine, istihdamına ve sosyal gelişimine sağladığımız katma değer bizleri gururlandırıyor" dedi.