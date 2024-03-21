İzmir site aidatlarında İstanbul’u geçti

EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, İzmir'deki gayrimenkul aidat rakamları araştırmasını açıkladı. İzmir'de aidatların 1600 - 9500 TL arasında değişiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, İzmir'in, Karşıyaka ilçesinde ortalama aylık aidat tutarının 100 metrekarelik daire başına 1.900 lira iken, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bu rakamın 1.600 lira olduğunu belirtti. İzmir ilinin genelindeki aidat artış oranlarının ve İzmir'de bir yıllık değişimin İstanbul ortalamasına kıyasla daha yüksek bir seviyede olduğunu da söyleyen Bal, "Bu rakam yaklaşık yüzde 65 seviyesinde. Bu durumun temel nedeni, geçmiş dönemlerdeki artış oranlarının enflasyon ve maliyet artışlarının altında kalması. Çeşme'de yazlık lüks site özelliğindeki projelerin aidatları da 4.500 TL ile 9.500 TL aralığında değişiklik gösteriyor." ifadelerini kulandı.

TASARRUFA GİDİLMELİ

Serkan Bal, aidatların azaltılması için şu önerilerde bulunuyor: Aydınlatma sistemleri, su kaynakları ve elektrik giderleri gibi konularda, ortak alanların kiraya verilmesi veya reklam alanlarının değerlendirilmesi gibi tasarruf sağlayabilecek önlemleri gözden geçirmek de önemlidir. Yönetimleri, apartman ve site sakinleri ile sürekli diyaloğu korumaya özen göstermeli ve belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek kararları net ve açık bir şekilde sakinlere sunmalıdırlar. Ekonominin toparlanmasıyla birlikte, mevcut aidat rakamlarının düşmeyeceğini öngörüyoruz.