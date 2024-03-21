Tüketici aldatan reklamlara toplam 17 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, bu ayki Reklam Kurulu toplantısında; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve ticari uygulamalar hakkında 17 milyon 37 bin 891 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Reklam Kurulu'nun 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 343 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi. 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulunurken; söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile 17 milyon 37 bin 891 lira para cezası uygulanmasına karar verildi