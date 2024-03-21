Yerel seçimler reklamcılık sektörünü hareketlendirdi

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle tanıtım faaliyetlerini hızlandıran adayların, geleneksel yöntemler yanında interneti de tercih etmesi dijital tanıtım ve reklamcılık sektörünü hareketlendirdi. Yerel seçimler için yarışan adaylar, billboard ve afiş gibi geleneksel reklamcılık yöntemlerini kullanırken, internet üzerinden tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdi. Dijital mecraların geniş kitlelere daha etkili şekilde ulaşma imkanı sağlaması, adayların bu yönteme yönelmesinde etkili oldu. Enderun Digital Kurucusu Yusuf Çağlayan, seçim sürecinde adayların sosyal ağları yoğun biçimde kullanmayı tercih ettiğini belirtti.