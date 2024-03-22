Aydın’da hayvancılık her geçen gün gelişiyor

Türkiye'de tarım ve hayvancılık denildiğinde akla gelen ilk illerden olan Aydın'da tarımın yanı sıra hayvancılık da her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlde özellikle çoklu doğum oranı yüksek sakız koyunu gibi koyun cinslerinin sayısı artarken, kaybolmak üzere olan koyun nesilleri de koruma altına alınarak geleceğe güvenle bakılıyor.

KADINLARA ÖNCELİK

İlk doğumlarında ikiz doğum yapma oranı, sonraki doğumlarında ise daha fazla kuzulama yapma oranı yüksek olan sakız koyunlarının sayısındaki artış beraberinde koyun nüfusunun artışını da getiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Sakız Koyunu Çiftliği"nde yetiştirilen ve kadınlar öncelikli olmak üzere üretecek yeri olan ve koyunculuğa başlamak isteyen ailelere yapılan koyun hibeleri ilde bir üretim hamlesi başlattı. Projeyle, doğan kuzularıyla ve elde ettikleri sütle aile ekonomilerine katkı sunan kadınlar ise kız çocuklarının eğitimini sağlayıp onlara iyi bir gelecek sunmaya başladı.

HİBE SAYISI ARTIYOR

Projeyle, sadece bununla kalınmayıp küçükbaş hayvancılığı yapan üreticilere de sakız koçları hibe edilerek onların da sürülerini bu verimli ırka geçirmeleri sağlandı. Böylelikle, uzun yıllardır devam edilen projeyle, bu hibe edilen koyunların üretime kazandırılması ve çoğaltılması sayesinde Aydın'ın dağlarında gezen koyunların büyük bir oranının geni bu hibe edilen koyunlardan gelmeye başladı. Sadece birkaç on yıl önce Aydın'da üretimi geniş yayılım gösteren, sahip olduğu büyük ve yağlı kuyruğu ayırt edici özelliği olan Çine çaparı koyun cinsinin sayısı da hızla artmaya başladı. Nesli yok olma noktasına gelen ve bu süreçte Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılıp çoğaltılan Çine çaparı cinsi koyunlar, çoğaltıldıktan sonra bu cinsi üretmek isteyen üreticilere hibe edilerek koyunların sayısının