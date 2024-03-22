Orta Doğu’daki gerilim sektörü etkileyecek

Yapılan araştırmalara göre Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle özellikle nakliyat sigortası, savaş riski sigortası, politik risk sigortası ve alacak sigortası en çok etkilenecek sigorta ürünlerinden olacak. Gemiler, çeşitli nakliye rotalarından kaçınıyor ve başka rotalara yönlendiriliyor. Bu durum ticaret yollarının verimlerinin azalmasına neden olurken savaş riski sigortası prim oranlarının maliyetini de artırıyor. Rapor, denizcilik ve havacılık rotaları üzerindeki etki nedeniyle, bu rotalara dayanan sınır ötesi ticarette de bir düşüş olmasını bekliyor. Tedarik zincirlerini etkileyecek bu durum nedeniyle küresel ekonominin her alanındaki maliyetlerde artış görülebilir. Ayrıca hemen hemen tüm sektörler genelinde sigorta prim hacimlerinin azalması da olası.