Milyonlarca emeklinin promosyon heyecanı

Kamu bankalarına kaymayı önlemek isteyen özel bankaların, hem promosyon miktarını artırarak hem de uygun şartlarda kredi gibi vaatlerle müşterileriyle protokollerini yenilemek için ilgili kurumlarla temas trafiği içinde. Bazı bankalar şimdiden iktidarın kamu bankaları için açıkladığı 8 - 12 bin TL arası güncelleme rakamlarının üzerine çıkmaya başladı. Kamu bankaları promosyon başvurularını almaya pazartesi günü başlayacak. Başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları 28 Mart itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Özel bankalarda isterlerse kendi müşterileriyle protokol yenilemesi yaparak güncellemeye gidebilecek. Bütün gözlerin çevrildiği banka promosyonu güncellemesine ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları özetle şöyle:

- Promosyon almak için şart var mı?

Promosyon sistemine katılmak için üç yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da emekli maaşını yeni alacaklar promosyon başvurusu yapabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyenler hesaplarının bulunduğu bankaya giderek sözleşme imzalamak zorunda.

- Promosyon miktarı arttırılabilir mi?

Emekli maaşına göre belirlenen promosyon miktarları, müşterilerin banka kampanya tekliflerini detaylı karşılaştırılarak en avantajlı seçenek tercih edilerek arttırılabilir. Bankalar promosyon miktarının yanı sıra; ayrıca uygun şartlarla kredi çekme imkanı, emekli maaşı yatmadan bir kaç gün önce faizsiz para çekme gibi avantajlı tekliflerde bulunabiliyor.

- Emekli maaşı başka bankaya taşınabilir mi?

Emekliler, daha önce üç yıllık süre taahhüdünde bulunmuş olsa bile, bu süre dolmadan daha fazla avantajı sunan farklı bir bankaya maaşını taşıyabilir. İmzaladığı protokoldeki avantajları kaybederken, yeni banka ile üç yıllık bir taahhüt imzalama zorunluluğu ve otomatik ödeme talimatı gibi koşulların kabul edilmesi talebi gelebilir.

- Maaş taşımada ne kadar cayma bedeli öderim?

Üç yıl dolmadan emekli maaşı taşınmak istenirse cayma bedeli ödemesi gündeme gelir. Bankalar, verdikleri promosyon tutarlarına göre belirlenen cayma bedelini emekliden alarak protokolü fesh ederler. Ne kadar promosyon alınıyorsa ödenmesi gereken cayma bedeli de ona göre belirlenir. Örneğin, üç yıl için 6 bin TL promosyon alan bir emekli, 1 yıl sistemde kaldıktan sonra geriye kalan iki yıllık taahhüt süresinden kaynaklanan cayma bedeli olarak bankaya 4 bin TL geri ödemek zorunda.

- Güncelleme sürecinde maaşı taşımak zorunda mıyım?

Emeklilerin anlaşma yaptığı bankalar, hükümetin açıkladığı promosyon güncellemesine katılmış ve tercih edilebilir bir promosyon miktarı belirlemişse aynı bankada kalınabilir. Güncellemede sunulan fırsatları uygun bulmayan emekliler, diğer bankalara maaşlarını taşıyabilirler.

- Maaşımı nasıl taşıyabilirim?

Emekli maaşını üç yıl dolmadan taşımak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi başlatabilir. E-Devlet'te giriş yapıp kurumlar listesinden SGK seçilir. Emekli Sandığı, 4A, 4B ve BAĞ-KUR gibi hangi kurumdan maaş alınıyorsa o seçenek tıklanır. "Banka ve Adres Değişikliği" sayfasına girilerek, sıralanan bankalardan hangisi tercih edilmişse o işaretlenir. İşlem kaydedilir ve maaş taşıma süreci tamamlanmış olur. Taşıma işlemi ayrıca banka şubelerinden de gerçekleştirilebilir.