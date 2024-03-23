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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar kura çekim tarihlerini araştırıyor. Mülakat olmadan yapılacak olan atamalar için kura tarihleri de netlik kazandı. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman olacak? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihleri...

HABER MERKEZİ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için gözler kura tarihlerine çevrildi. Mülakatsız personel alımının ne zaman hangi tarihlerde olacağı başvuruda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte yanıtı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek 8.000 işçi alımı kurası 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşçi alımı kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabından yayınlanacak.

İŞÇİ ALIMI HANGİ BRANŞLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı en fazla temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı 3.550 işçi alımı temizlik görevlisi kadrolarına ve 3.250 işçi alımı ise güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak.600 klinik destek elemanı, 127 Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 144 Elektrikçi, 141 Isıtma ve sıhhi tesisatçı alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşte, alım yapılacak diğer kadrolar;

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Marangoz: 32

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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