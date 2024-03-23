Taşıt kredilerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirledi. Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı kredilerinde vade sınırı 36 ay olurken, 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı kredilerinde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.