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Haberler Ekonomi Taşıt kredilerine yeni düzenleme

Taşıt kredilerine yeni düzenleme

HABER MERKEZİ
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirledi. Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı kredilerinde vade sınırı 36 ay olurken, 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı kredilerinde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.
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