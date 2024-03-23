ZÜCDER Başkanı Öksüz: Hedefimiz 7 milyar dolar

2023 yılında 6,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ve yaklaşık 5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek önemli bir başarıya imza atan züccaciyeci sektörü, ihracatı artırmak adına e-ihracata ağırlık vermesinin yanı sıra B2B organizasyonlar ve fuarlarla da hareketli bir 2024 yılı geçirmeyi hedefliyor. 2024 yılı için 7 milyar dolar ihracat hedefi bulunan sektörün en büyük temsilcisi ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri arasında 8. sıradayız. Kilogram başına ihracatımızı 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58'ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkedir" dedi.