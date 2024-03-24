Aydın’da 1000 kişilik istihdam

AYDIN'DA kamu kurumlarına bin kişi istihdam edilecek. Aydın Valiliği ve ilçelerde kaymakamlıklara bağlı kamu kurumlarında temizlik, çevre düzenlemesi işlerinde çalışmak üzere İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1000 kişi işe alınacak. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından alınan başvuralar 18 Mart'ta sona ererken iş başvurusunda bulunan vatandaşlar mülakata katıldı. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin ardından işe alınacak bin kişi 8 Nisan 2024 tarihinde işbaşı yapacak ve 6 ay süreyle çalıştırılacak.