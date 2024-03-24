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Haberler Ekonomi Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkisi değişti

Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkisi değişti

FATİH ŞENDİL
Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkisi değişti
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenleme ile fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerine kısıtlama geldi. Artık fahri trafik müfettişleri, sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecekler. Bu değişiklikle birlikte, fahri trafik müfettişlerinin daha önce trafik kurallarının geniş bir yelpazesinde uyguladığı cezaların kapsamı oldukça daraltılmış oldu. Bu düzenlemeyle, engelli vatandaşların park alanlarının daha etkin bir şekilde kullanılmaları ve haklarının korunması hedefleniyor. Fakat söz konusu müfettişler hala hatalı şerit değiştirme, işgal etme, kırmızı ışık ihlali, dönüş kurallarına uymama gibi toplamda 57 farklı suça ceza yazabiliyor.
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