Bakan Işıkhan: İstihdamı destekleyici politikalarımızı sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı destekleyici politikaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Işıkhan X hesabından bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

Işıkhan şu mesajları paylaştı:

"TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek %9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz %10,1'in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk.

İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine yükseldi.

Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."