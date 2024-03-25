Bal gibi yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alp'lerden sonra dünyada oksijen yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olarak kabul edilen Kazdağları'na bal ormanları kurulması için çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen etkinlikte Derya Demircan tarafından üretilen Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını inceleyen Yumaklı, "Dünya'da kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Birinci olmak ve en kalitelisini üretmek için çok çalışacağız. 2024 yılında hedefimiz bal ormanlarımızın sayısını 850'ye ulaştırmak" dedi.

DESTEKLER ARTIRILACAK

Türkiye'nin yüz akı sektörlerden biri olan arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve çiftçinin gelirinin yükseltilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Bakan İbrahim Yumaklı, "Türk balının dünyada hak ettiği değeri yakalaması için tarım alanında arıcılarımıza her türlü desteği artıracağız" diye konuştu. "Destek bizden, üretmek sizden" diyen Yumaklı, "Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile birlik üyesi olan veya olmayan arıcılara kovan başı destek veriyoruz. Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına 60 TL, üye olmayanlara 40 TL, bakanlığımızdan izin almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları ana arı başına 200 tl destek ödüyoruz. bal üreticilerini her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. Türkiye'de bal üretimi ve kalitesinin artırılması, daha çok insanın bu alanda istihdam edilmesi için bugüne kadar 752 adet bal ormanı kurulduğunu söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey da önemli açıklamalarda bulundu.

BAL ORMANLARI ARTIYOR

Karacabey, "Bal ormanlarının kurulmasıyla bozuk orman alanları azaltılırken, bitki örtüsünün artmasıyla da topraklar erozyona karşı korunuyor ve bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik korunuyor. Orman altı tabakayı zenginleştirmek için kekik, adaçayı, karabaş otu, nane, biberiye gibi nektar verimi yüksek ve bölgeye uyumlu bitkilerin ekimine öncelik veriliyor. Bugüne kadar Geçmişten 2023 yılının sonuna kadar 90 bin 657 hektar alanda 963 bin 43 koloni kapasiteli 752 bal ormanı kuruluşu gerçekleştirildi. 2024 yılında ise toplam sayının 850'ye ulaşması hedefleniyor" diye konuştu.