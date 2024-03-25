Halk ekmek 2 lira zamlandı

İzmir'de fırıncılar ile Büyük Belediyesi arasında tartışmalara neden olan Halk Ekmek'e zam geldi. 23 Mart itibari ile İzmir Büyükşehir Belediye bünyesindeki Halk Ekmek fiyatı 5 TL'den 7 TL'ye çıkarıldı. Bu durum CHP'de kavga çıkardı. Geçtiğimiz aylarda alınan kararla birlikte fırınlarda 210 gr ekmeğin ücreti 9 TL olurken, fırıncılar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 TL'ye ekmek satmasına tepki göstermişti. Maliyet artışı gerekçesiyle yapılan zamla birlikte 5 TL'den satılan Halk Ekmek, 7 TL'ye yükseldi. Ekmeğin 210 gr olan ağırlığında ise değişim yaşanmadı.