Kuraklığa karşı su zirvesi

Yaşar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü, İletişim Topluluğu, Gıda ve Tarım Topluluğu ve Webagron iş birliğiyle "Dünya Su Günü Zirvesi" gerçekleşti. Kare kod aracılığıyla uygulanan anket ile salondaki katılımcıların su ayak izi hesaplanarak ortaya çıkan sonuç açıklandı. Buna göre; toplam su ayak izi, gıda tüketiminde yüzde 57, evsel tüketim yüzde 24,3 ve diğer tüketimde ise yüzde 18,1 çıktı. Doğrudan su ayak izi ise 30 metreküp olarak belirlendi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "Dünyadaki suyun çok büyük bir bölümü bildiğiniz gibi kullanılmıyor, onun için tarımda, sanayide, sektörde ve kentsel kullanımdaki atık suyu geri kazanmamız lazım. Yağmur suyu da çok değerli" dedi.