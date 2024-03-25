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Haberler Ekonomi THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine baslıyor

THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine baslıyor

HABER MERKEZİ
THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine baslıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 10 yıldır seferlerin yapılmadığı Libya'ya tekrar seferlerin başlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" dedi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe deaçıklamasında "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak" dedi. Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile ilgili kurumlara teşekkür eti.
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