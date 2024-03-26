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Bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi netleşti

HABER MERKEZİ
Bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını açıkladı. Buna göre, ikramiyeler 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ödeme yapılacak. 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve maaş alan vatandaşların ikramiyeleri 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak. 4C kapsamında her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan emeklilerin ise 1 ve 2 olanlara 2 Nisan; 3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihinde bayram ikramiyeleri ödenecek.
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