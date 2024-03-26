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Haberler Ekonomi İzmir’de işsizlik azaldı

İzmir’de işsizlik azaldı

HABER MERKEZİ
İzmir’de işsizlik azaldı
Türkiye'de işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi. TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre İzmir'de ise, yüzde 11,4'e geriledi. Son 3 yıllık süreçte İzmir'deki işsizlik rakamlarının düştüğü görüldü. İzmir'de 2020'de yüzde 17,1 olan işsizlik rakamı 2021'de yüzde 14,7'ye, 2022'de yüzde 13'e düşmüştü. Verilere göre İzmir'de 2023'te İzmir'de 1 milyon 759 bin kişi istihdam edilirken işsiz sayısı ise 226 bin oldu. 2022'de İzmir'de istihdam edilen sayısı 1 milyon 731 bin iken işsiz sayısı 260 bin kişi idi.
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