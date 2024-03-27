25 kuruşluk poşette Ali Cengiz Oyunu

2024 yılı itibarıyla işletmeler, piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete 60 kuruş öderken Ankara'daki yerel bir market zincirinde satışa sunulan 25 kuruşluk alışveriş poşetleri, tartışmalara yol açtı. Ankara'daki yerel bir market zincirinde görülen barkodsuz poşetler ise vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Geri dönüşümden toplanarak tekrar piyasaya sürüldüğü iddia edilen poşetlerin barkod taramasından geçmeden ücretlendirildiği ve fişe de yansıtılmadığı görüldü.

Poşetlerin üzerinde hiçbir logo ve yazının bulunmaması şüpheleri artırdı. Geri dönüşümden toplanarak tekrar satıldığı iddia edilen ve üzerinde barkod bulunmayan poşetlere ilişkin peş peşe şikayetler geldi.

Tüketici Derneği Başkanı Levent Küçük, fiyat etiketi yönetmeliği gereğince satışa sunulan her üründe mutlaka barkot olması gerektiğine dikkat çekerek, "Geri dönüşümden dahi alınmış olsa mutlaka üzerinde barkod bulunması gerekir. Bunun yanı sıra iddiada dile getirilen kullanılmış poşetlerin tekrar satılması da yasak bir uygulama. Kullanılmış poşet ayıplı mal hükmündedir. Bu bir sağlık tehdididir. Eğer böyle bir poşet veriliyorsa vatandaşın ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Tüketiciler, bu tarz sorunları mutlaka Ticaret Bakanlığı'na şikayet yoluyla bildirmeli. Bunların idari para cezası var"dedi.