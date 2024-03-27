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Haberler Ekonomi Akkuyu’ya 5 milyar dolarlık yerli katkı

Akkuyu’ya 5 milyar dolarlık yerli katkı

BARIŞ ŞİMŞEK
Akkuyu’ya 5 milyar dolarlık yerli katkı
AKKUYU Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de Türk firmalarla yapılan işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, projenin toplam yerlileştirme potansiyelinin 6,5 milyar dolar olduğunu ve bugüne kadar toplam 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen ATOMEXPO-2024 Forumu'nda açıklamalarda bulunan Zoteeva, "Tesis, Türk ve Rus mühendislerin ortak çalışması sonucunda tasarlandı. Projenin toplam yerlileştirme potansiyeli 6,5 milyar dolar. Bugüne kadar toplam yaklaşık 5 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. Türk tedarikçileri projeye çekmeye özel önem veriyoruz" dedi
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