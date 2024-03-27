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Haberler Ekonomi Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor

Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor

SUAT SALGIN
Kuzu göbeği mantarı altın ile yarışıyor
BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, bahar yağışları ile birlikte Madra Dağında çıkmaya başlayan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 900 liraya kadar çıktı. Köylere alıcıların geldiğini anlatan Hatice Karakaya, pek çok insanın kuzu göbeği topladığını söyledi. Bahar yağışlarının düşmesi ile birlikte, Madra dağında çıkan kuzu göbeği mantarı yöredeki köylülere geçim kaynağı oldu. Köylere alıcılar gelirken, bazı vatandaşlarda pazarda kuzu göbeği mantarı satmaya başladı. Pazarda kuzu göbeği mantarı satan Hatice Karakaya, "Kilosu 900 liraya kadar çıktı. Kuzu göbeği bu günlerde pek çok insana geçim kapası oldu" diye konuştu
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