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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ilk Yüzer GES’i üretime başladı

Türkiye’nin ilk Yüzer GES’i üretime başladı

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin ilk Yüzer GES’i üretime başladı

TÜRKİYE'NİN ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES) Keban Barajı rezervuarında tamamlandı. Test üretimine başlanan yüzer GES'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İçme suyu amaçlı olanların dışındaki diğer barajlarımızın yüzde 10'una bu sistem yapılsa, ülkemiz elektriğinin dörtte biri bu yolla sağlanabilir" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Keban Barajı rezervuarında tamamlanan GES test üretimine başladı. Göl yüzeyinde yaklaşık 1 megavatlık kurulu güce sahip GES tesisini yerinde inceleyen Yumaklı, "Dört blok halinde tesis edilen Kuzova Yüzer GES, 6 dönümlük bir alanda 1840 adet güneş panelinden oluşuyor. 78 milyon liraya mal olan Kuzova Yüzer GES, Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra DSİ tarafından hayata geçirilen Kuzova Pompaj Sulamasının enerji ihtiyacının karşılanmasına da katkı verecek. Su kaynağı Keban Baraj gölü olan Kuzova Pompaj Sulaması'ndan 7 adet köy faydalanmakta olup toplam 4 bin 783 hektar arazi sulanıyor" diye konuştu.

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