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Haberler Ekonomi Altındaki yükseliş devam edıyor

Altındaki yükseliş devam edıyor

HABER MERKEZİ
Altındaki yükseliş devam edıyor
Altının gramı, dün yeni güne 0,2 artışla başlamasının ardından 2 bin 259 lira seviyesinden işlem gördü. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,5 artışla 2 bin 255 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 259 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 130 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 179 dolardan alıcı buluyor.
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