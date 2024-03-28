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Haberler Ekonomi Çiğ Süt Eylem Planı ihracatı artıracak

Çiğ Süt Eylem Planı ihracatı artıracak

HABER MERKEZİ
Çiğ Süt Eylem Planı ihracatı artıracak
Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Çiğ Süt Eylem Planı'nın süt ürünleri ihracatının payını artıracağını belirtti. Prof. Dr. Artık, panel için geldiği Edirne'de Türkiye'nin süt hayvancılığı açısından önemli bir ülke olduğunu, Avrupa'da en fazla süt üreten üçüncü ülke olduğunu anlattı. Artık, 2023 yılında 24,2 milyon ton süt üretimi gerçekleştirildiğini ancak bu fazlalığa karşın süt ürünlerindeki ihracat rakamlarının düşük kaldığını belirterek, süt ürünlerinde ihracatın artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliğin ön planda tutulacağını ifade etti.
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