Doğal taş ihracatçıları Çin’den başarıyla döndü

Dünya doğal taş sektörünün en büyük buluşma noktası Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 16-19 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcılar iş bağlantıları kurmak için Xiamen'e akın etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu yaptığı Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye, 87 firmayla yer alarak uluslararası katılımda dünya lideri konumundaydı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "2022 yılında Çin'e doğal taş ihracatında 419 milyon dolar, 2023 yılında Çin'e 432 milyon dolara ulaştık. Türk doğal taş sektörü olarak uzun vadede Çin'e 1 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe Xiamen Fuarı ile yaklaştık" oiye konuştu.