Yeraltı su tüketimi hızla düşüyor

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Torbalı Ticaret Odası çatısı altında bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Sürdürülebilir Su Yönetimi Panelinde', Akademi, DSİ, İZSU, Tarım Orman İl Müdürlüğü, muhtarlar ve sanayi kuruluşlarının yetkilileri bir araya geldiler. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar ve Philip Morris Türkiye yetkilisi Doç. Dr. Süleyman Hançerli'nin yaptığı 'Sürdürülebilir Su Yönetimi Paneli'nin açılış konuşmalarını Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak katılan İzmir Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, İZSU Su Yapı İşleri Dairesi Başkanı Yeter Erten, DSİ 2. Bölge Yer Altı Suları (YAS) Şube Müdürü Adem Sömer, Philip Morris Türkiye temsilcisi Duygu Karan, Hugo Boss temsilcisi Safa Buğra Çakırer, Pepsico temsilcisi Ece Gilava, Sun Tekstil ve Ekoten temsilcisi Utku Varol ve Socotab temsilcileri Damla Baysal ve Arzu Uyar su yönetimi kapsamında önemli mesajlar verdiler. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter açılış konuşmasında, suyun, ülkemizin ve geleceğimizin çok önemli bir parçası olduğunu ifade ederek "evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için, suyumuza sahip çıkmamız gerektiğini, bölgemizde gıdanın, tarımın ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve korunmasına yönelik güzel çalışmalar olduğunu" vurguladı. DSİ 2. Bölge YAS Şube Müdürü Adem Sömer, Torbalı bölgesinde yeraltı su seviyesinin hızla düştüğünü, çok sayıda belgesiz sondaj kuyusu açıldığını söyledi.