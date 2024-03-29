Çiçekçilik sektöründen yerel yönetimlere çağrı

İzmir Ticaret Odası Süs Bitkileri Peyzaj ve Ev Hayvanları Komitesi, İzmir Çiçekçiler Odası, Türkiye Çiçekçiler Birliği, İzmir Çiçek Üreticileri ve Satıcıları Derneği, İzmir Çiçekçi İş Adamları Derneği, Uluslararası İnterflora Çiçekçileri Derneği ve S.S. Flora Çiçek Kooperatifi İzmir Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada sektörün yerel yönetimlerden beklentileri dile getirildi. Açıklamayı hazırlayan kuruluşlardan biri olan İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış'ın da imzasının bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi: İzmir süs bitkileri sektörü , üretim ve istihdam açısından Türkiye'de önemli bir yere sahiptir.

4 MADDELİK AÇIKLAMA

İzmir genelinde 100 bin kişinin geçim kaynağı olan sektörün temsilcileri her zaman yanınızda olacaktır. Ancak acil beklentilerimiz ve önerilerimiz başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur. Kesme çiçek ve saksılı salon bitkileri doğum, düğün, cenaze, tebrik ve özel gün kutlamaları için üretilmektedir. Bu günlerde bin bir emekle üretilen bu ürünleri satamazsak geleceğimizin iyiye gitmediğini göremeyip sonrasında da kendi kendimize yetmemiz ayakta kalmamız mümkün değildir. Seçimi kazanan Belediye Başkanlarımızın tebrik ve kutlama için çiçek göndermeyin diyen bir söylem geliştirmemelerini diliyor ve bekliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri özellikle kooperatifler kanalıyla dış mekan ağaç ve çiçek alımlarını yapmakta, Küçük üreticiye destek olmaktadırlar.

Kesme çiçek ile ilgili de (Anneler günü, Öğretmenler günü vb. günlerde sosyoekonomik olarak zayıf bölge ilkokullarında Karanfil, Gül, Gerbera vb. dağıtımı için S.S. Flora çiçek üretim ve pazarlama kooperatifi ile sözleşmeli üretim yapılabilir. Bizler katkı koymaya hazırız. Büyükşehir ve İlçe merkezli cadde ve bulvarlardaki çiçek satış noktalarının kontrolü, satılabilecek çiçek cinsleri, temizlik ve görüntü kontrolü İzmir Çiçekçiler Odası iş birliği ile yapılmalıdır. Bu hem Belediyenin yükünü alacak hem de istenilen görüntüleri yaratma ve diğer vergi kayıtlı çiçekçi dükkanlarının mağduriyetini önleyecek ve vergi kaybı ve kayıt dışı engellenecektir. Geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı söz vermiş ve yapılacak denmesine rağmen Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı yapamadık. Antalya, Sakarya, İstanbul'da fuarlarımız var ama İzmir de yok.