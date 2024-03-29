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Haberler Ekonomi İZSİAD’dan bankalara ticari kredi kartı çağrısı

İZSİAD’dan bankalara ticari kredi kartı çağrısı

HABER MERKEZİ
İZSİAD’dan bankalara ticari kredi kartı çağrısı
KREDİ faiz oranlarının fazlasıyla artması, kredi kartı taksitlerinin sınırlandırılmasından sonra bazı bankalarda ticari kredi kartlarında günlük ve aylık kullanım limitlerini düşürdü. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, dernek üyelerinden, bazı banka yetkililerinden ve piyasadan ticari kredi kartlarının limitleri kadar kullandırılmadığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. Bankalara çağrı yapan Cengiz, "Ticari kartların kullanım limitlerini düşürmeyin, firmaları iş yapamaz hale getirmeyin" dedi. Ticari kredi kartlarında müşterilerini bilgilendiren bazı bankaların müşterilerin yüksek kredi kartı limitlerine rağmen günlük 500 bin TL ve aylık 1 Milyon TL ile sınırlandırdığını vurgulayan Cengiz, bankalara ticari kart limitlerini düşürmemelerini tavsiye etti.
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