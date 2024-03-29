“Kadın istihdamında Denizli ülke birincisi”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'de en yoğun kadın istihdamının sağlandığı kentler arasında yer alan Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiği belirtildi. Denizli'nin kadın istihdam verilerini kamuoyuyla paylaşan Memişoğlu, "Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Denizli'de ihracat şehir ekonomisinde önemli yer tutuyor. Türkiye'de en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında ilk 10'daki yerini senelerdir koruyan Denizli'de başat sektörün Tekstil ve Hazır giyim olması nedeniyle istihdam yelpazesindeki kadın yoğunluğu göze çarpıyor. Denizli'nin 2023 yılı itibariyle toplam istihdamı 327 bin 266 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusun yaklaşık 1 milyon olduğu bir kentte bu istihdam performansının üst seviyelerde olduğu ortada. Peki asıl sevindiren nokta ne diye soracak olursanız, 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında yüzde 38,8'lik bir oran ile Türkiye'de en yoğun kadın istihdamının olduğu şehrin Denizli olması. 126 bin 783 kadına istihdam sağlayan tüm işverenlerimize müteşekkiriz" dedi