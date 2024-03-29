Türkiye’nin kurulu GES gücü 12 bin megavatı aştı

TÜRKİYE'NİN güneş enerjisi kurulu gücü, ilk kez 12 bin megavatı (MW) aşarak 12 bin 425 MW oldu. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı da Ocak ve Şubat aylarında yüzde 51'in üzerinde gerçekleşti.

Tüm bu verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ocak ve Şubat aylarında toplam elektrik üretimimizin yüzde 51'den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Amacımız, bu oranı yıllık olarak da yakalayabilmek. Bu kapsamda da 2035 yılı hedefimiz, yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek. Şu aşamadaki mevcut tablo, 2035 hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor" dedi. Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığının anahtarı olacağına işaret ederek "Hedefimiz, yenilenebilir enerjide 2035 yılına kadar her yıl 3 bin 500 MW'ı güneş, bin 500 MW'ı rüzgar olmak üzere 5 bin MW'lık kurulu güç artışı. 2024 dahil önümüzdeki 12 yıl boyunca da toplamda 60 bin MW yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz" dedi.

İKİ AYDA REKOR KIRILDI

TÜRKİYE'NİN şubat ayı sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 56,21'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2023 sonunda 11 bin 316 MW olan güneş enerjisi kurulu gücü, Şubat sonunda ilk kez 12 bin MW bandını aşarak 12 bin 425 MW oldu. Yani 2 ayda bin 109 MW'lık bir artış meydana geldi.