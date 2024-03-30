Alaşehir’e 120 milyon liralık içme suyu yatırımı

ALAŞEHİR ilçe merkezinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve zamanla deformasyona uğrayan 50 yıllık içme suyu ana isale hattında yaklaşık 120 milyon lira yatırım bedeli ile ilçe merkezinde 17 kilometrelik çelik hat döşenecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve zamanla deformasyona uğrayan 50 yıllık içme suyu ana isale hattında yaklaşık 120 milyon lira yatırım bedeli ile ilçe merkezinde 17 kilometrelik çelik hat döşenecek. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "İşgücü maliyetleri ile toplamda 120 milyon TL'lik bir rakamdır. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.