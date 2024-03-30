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Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

Son dakika haberi... Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı da merak ediliyor. SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklileri nisan ayının kaçında ikramiye alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarihleri açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

SSK: 2-4 Nisan arası

17-18 olanlara 2 Nisan'da, 10-20-21-22 olanlara 3 Nisan'da, 23-24-25-26 olanlara ise 4 Nisan'da yatırılacak.

Bağ-Kur:

Tamamı 5 Nisan'da ödeme alacak.

Emekli Sandığı: 2-5 Nisan

1-2 olanlara 2 Nisan'da, 2-4-5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında ikramiyeleri yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

YÜZDE 50 ARTIŞLA 3 BİN LİRA OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var.

Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz." demişti.

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