Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihi...

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak.
SSK: 2-4 Nisan arası
17-18 olanlara 2 Nisan'da, 10-20-21-22 olanlara 3 Nisan'da, 23-24-25-26 olanlara ise 4 Nisan'da yatırılacak.
Bağ-Kur:
Tamamı 5 Nisan'da ödeme alacak.
Emekli Sandığı: 2-5 Nisan
1-2 olanlara 2 Nisan'da, 2-4-5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında ikramiyeleri yatacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.
YÜZDE 50 ARTIŞLA 3 BİN LİRA OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı.
Erdoğan, "Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var.
Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz." demişti.