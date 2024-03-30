Emeklilere bayramda tren yüzde 10 indirimli

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 emekliler yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik önemli ayrıcalıklar sağlandığını açıkladı. Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğunun altını çizen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak," Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.