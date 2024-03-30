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Haberler Ekonomi Eti maden 218 personel alacak

Eti maden 218 personel alacak

HABER MERKEZİ
Eti maden 218 personel alacak
ETİ Maden, Eskişehir ve Balıkesir'deki bor işletmelerine toplamda 218 yeni personel alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.
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