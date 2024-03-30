Kiraz üreticileri bu sene umutlu

DÜNYADA Kuzey Yarım Küre'de ve Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği bölgelerden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ağaçlardaki çiçeklerin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı. Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen cemrelerin, sırayla havaya, suya ve toprağa düşmesiyle kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz bahçeleri beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler oluştu. Üreticiler geçen yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Şehzadeler'de ilk kiraz hasadını yapacak olan üreticiler, bereketli bir sezon bekliyor.