Kruvaziyer turizminde ocak ve şubat rekoru

KRUVAZİYER turizminde ilk defa ocak ve şubat ayında 23 kruvaziyer, Türkiye'ye geldi. 8 limana demir atan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer aldı. Türkiye'deki 8 limana ocak ve şubat aylarında ilk kez 23 kruvaziyer yanaştı. İstanbul ve Samsun'a 4'er, Trabzon ile Amasra'ya 3'er, Kuşadası'na 6, İzmir, Marmaris ile Çanakkale'ye 1'er kruvaziyer geldi. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 23 bin 47 yolcu yer aldı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer ile yolcu sayısında geçen senenin ocak ve şubat aylarına göre artış yaşandı. Geçen yıl ocak ve şubatta 14 kruvaziyerle 10 bin 480 yolcu geldi. 2024 ocak ile şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre gemi sayısı yüzde 64, yolcu sayısı yüzde 120 arttı. Kruvaziyer turizminde ilk defa ocak ve şubat aylarında 23 kruvaziyer Türkiye'ye geldi.