Otomotiv sektörüne kadın eli değecek

TOYOTA Plaza Borovalı'nın 2023 yılının aralık ayında protokol imza töreni ile hayata geçirdiği Kadınlar Gelecek projesinin teorik ve saha eğitimleri başladı. Proje ile otomotiv sektöründe her kademede kadın istihdamının desteklenmesi, atölyede iş ve gelir güvencesi yaratılması hedefleniyor. Hasar Onarım Merkezinde İnsan Kaynakları Oryantasyonu ile başlayan eğitimler; İş Güvenliği & İş Sağlığı Eğitimleri ve KVKK Farkındalık Eğitimleri ile devam etti. İlk aşamada eğitimler, proje katılımcılarının iş kültürüne uyumu ve iş hayatının temel alanlarına yönelik bilgi ve bilinç seviyelerinin arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Projenin eğitim sponsorlarından SD Göksel Endüstriyel Çözümler ve 3M Türkiye firmalarının katkılarıyla Malzeme Tanıtım ve Kullanım Eğitimleri atölye içerisindeki uygulamalar ile kursiyerlere aktarıldı. Kurs süreci, Toyota Türkiye ve Axalta Boya Sistemleri'nin teorik ve uygulamalı boya eğitimleri ile devam edecek. Proje, kadın istihdamına katkı sağlamanın yanında sektördeki kalıplaşmış meslek algılarının değiştirilmesine destek oluyor. 3 aylık eğitim programının sonunda kadınların boya atölyesinde nitelikli iş gücü haline gelmeleri sağlanarak otomotiv sektöründeki kalıplaşmış meslek algılarının değiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.