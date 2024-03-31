ADÜ’den Aydın’ı gururlandıran tablo

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin danışman akademisyenlerle birlikte hazırladığı 52 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. TÜBİ- TAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencilerini Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği 2023 yılı ikinci dönem sonuçları açıklandı. Yaptığı 75 proje başvurusuna karşılık 52 projeye destek alan ve yüzde 69'luk kabul oranına ulaşan ADÜ büyük bir başarıya da imza attı.