Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı ve önemli açıklamalar yaptı. Emeklilerin zam taleplerine de değinen Cevdet Yılmaz, "Emekli sayımız 16 milyonu aştı. Çok ciddi bir rakama geldi. Emeklilerimizle ilgili her zaman yanlarında olduk. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca etkisi de fazla oluyor. Birçok sıkıntıyı yaşadığımız bir döneme rağmen emeklilerimizin yanında olmaya çalıştık. Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Temmuzda yeni bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacaktır" dedi.

ENFLASYON TEMMUZDA DÜŞECEK

Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşler görüleceğini belirten Yılmaz, "3 Temmuz'dan itibaren yıllık bazda düşüş trendini göreceğiz. Önümüzdeki aylarda aylık bazda ivme kaybını görmeye de devam edeceğiz. 2025'te OVP yüzde 15 enflasyon, 2026'da ise tek haneli enflasyon diyoruz. Bütün planımızı buna göre yaptık" dedi. Asgari ücret konusuna da değinen Yılmaz, "Asgari ücrette yüzde 100'ün üzerinde artış yaptık. Asgari ücreti vergiden muaf hala getirdik. Yüz milyarlarca kamuya maliyeti var. Asgari ücretle ilgili prim desteği veriyoruz. Asgari ücrette ciddi düzenlemeler yapmış durumdayız. Sanki herkes bu ücreti vermeliymiş gibi hava oluştu, bunu da kırmamız lazım" dedi.

1 NİSAN SONRASI BİR SÜRPRİZ YOK

Kamuoyunda seçimlerden sonra oluşacak bir devalüasyon ve benzeri konularla ilgili de açıklama yapan Yılmaz "1 Nisan'dan sonra bizi sürpriz beklemiyor. Tam aksine OVP'deki yol haritamız neyse adım adım hayata geçireceğiz. Seçim sonrası spekülasyonları yapanlar oluyor. Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde milli politikaların değişmesini tartışabilirsiniz. Geçen mayısla ilgili yanlış bir mukayese yapılıyor" dedi.

BORSADA RAMAZAN BEREKETİ

Uzmanlara göre Ramazan sonunda borsada hızlı yükseliş yaşanabilecek. Borsa İstanbul, 8 haftalık yükseliş serisine son verirken uzmanlar 9400 puanı en önemli direnç olarak görüyor. Borsada olası geri çekilmelerin alım fırsatı olduğu belirtiliyor. Yerel seçimlerin piyasa üzerinde bir etkisi olmadığını belirten Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, "Ramazan sonuna kadar gıda ve perakende şirketleri öne çıkabilir" dedi.

KURDA DALGALANMA BEKLENMİYOR

Uzmanlar altındaki yükselişin Ramazan ayı ve seçimlerden sonra da istikrarlı bir şekilde devam edeceğini dolarda beklentilerin aksine geri çekilme yaşanabiliceği belirtildi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar gram altın fiyatlarının 3 bin TL'yi aşabileceği ve doların 40 TL üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Ancak, bu artışın yavaş gerçekleşeceğini ve seçim sonrası ani kur dalgalanmalarının beklenmediğini söyledi.