Forum Göztepe’nin temelleri atılıyor

Türkiye ve dünyada 32 yıldır konut projeleri, rezidans ve alışveriş merkezlerini yaşama geçiren Turkmall'un 80 blok ve bin 400 konuttan oluşacak Forum Göztepe projesinde temele ilk kazmanın vurulması için son dönemece girildi. Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, İzmir'de özel sektör eliyle gerçekleştirilen alan bazlı en büyük kentsel dönüşüm projesi unvanını taşıyan Forum Göztepe ile Esentepe Mahallesi'nde yüzlerce aileyi sağlam konut sahibi yapacaklarını söyledi. Eyüboğlu, "Forum Göztepe'de ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebileceğiniz mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım

avantajı da sunuyor. Bu proje hem bölgeye hem de İzmir'e değer katacak" diye konuştu.

'HEYECANLIYIZ'

Forum Göztepe projesine iki ay içinde ilk kazmanın vurulacağını dile getiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan da, "İzmir'de herkes tarafından kabul gören Forum Bornova markasının ardından şimdi de karma bir proje olan Forum Göztepe'yi İzmirliler'le buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası bizim açımızdan çok değerli bir proje. Çünkü yalnızca avm ve konut inşa etmeyeceğiz. Meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek projeyi, modern mimariyle ve sağlam zemin üzerinde yükselteceğiz. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebileceğiniz mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunuyor" ifadesini kullandı.