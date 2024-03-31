TOGG, sürücüsünü yüzünden tanıyacak

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un T10X modeli, "Over The Air" isimli uzaktan yüklenen yeni yazılımla güncellendi. Bu kapsamda T10X, artık sürücülerini yüzlerinden tanıyabilecek. Kullanıcılar, T10X'te manuel olarak PIN şifresi girmek yerine yüz tanıma sistemi sayesinde oturum açabilecek. Türkiye'nin dört bir yanında, 23 bini aşkın kullanıcıya teslimatı yapılan TOGG T10X, yeni yazılım sürümü bir kez daha heyecanlandırdı. Son güncelleme ile kullanıcılar, yüz tanıma sisteminin yanı sıra iklimlendirme programlarını da önceden planlayıp, araca binmeden önce iç ısıyı dilekleri şekilde ayarlayabilme imkanına kavuştu. Bunun yanı sıra bilgi ekranındaki uygulamalar da tam ekran olarak ve farklı renk seçenekleriyle kullanıma sunuldu.Yepyeni bir arayüze kavuşan T10X kullanıcıları, böylelikle ekran arka planını diledikleri renk temasıyla oluşturabilecek.