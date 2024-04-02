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Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Son dakika ekonomi haberleri... Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 335 liradan tamamladı. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? Yarım altın kaç TL? sorularını araştırıyor. İşte 2 Nisan Salı güncel, canlı altın fiyatları...

AA
Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? aramaları altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte 2 Nisan Salı güncel, anlık, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 primle 2 bin 255 dolarda seyrediyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.


Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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