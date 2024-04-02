Döviz düştü borsa yükseldi

Yerel seçimler sona ererken haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar ve Euro kurunda öğleden sonra ivme aşağı yönlü hareket etti ve çok hızlı bir düşüş yaşandı. Güne 32,43 TL seviyesinde başlayan dolar / TL saat 15.30'dan sonra hızlı düşüşe geçti. Saat 16.07'de dolar kuru 31,9678 TL'ye çekildi. Euro tarafında ise yüzde 1,50 düşüşle 34,45 TL'ye kadar geriledi. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs da seçim sonrası TL değerlendirmesinde iyi performans beklediklerini kaydetti. BIST100'de ise günü düşüşle açan endeks öğleden sonra toparlanarak yeşile döndü. Altında da yüzde 1,13'lük düşüş yaşandı ve 2 bin 300 liraya indi.