İzmir iş dünyası seçim sonrası birlik mesajı verdi

31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleşen ve sürpriz sonuçlara yol açan yerel seçimin ardından İzmir iş dünyasından ilk mesajlar gelmeye başladı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "1 Nisan itibariyle başlayan süreçte birlikte iş yapma kültürümüzü sürdürerek, kentimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Özgener, "Öncelikli mücadele alanı olan enflasyonun tek haneye düşürülmesine yönelik Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası yanında selektif kredi politikası ve hassas bütçe dengesinin gözetilmesi önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, yapısal reformlara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız" dedi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de, "Şimdi ülke olarak kazanmamız gereken küresel bir seçim var. Önümüzdeki bu çok kıymetli dönemde Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımları hızla ve büyük bir kararlılıkla atmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girmeyi mutlaka başarmalıyız" diye konuştu. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da, seçimlerin geride kalmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir dönemin ülkemiz için önemli bir fırsat olduğunu söyledi ve ekledi, "Yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız" dedi.